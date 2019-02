Eine Medaille hat es in diesem Jahr nicht für die Leichtathleten aus der Region bei der deutschen Hallenmeisterschaft gegeben. Im vergangenen Jahr, als die Titelkämpfe in Dortmund ausgetragen wurden, sprintete die Staffel der LG Rhein-Wied mit dem Urmitzer Pascal Kirstges und Mehrkämpfer Kai Kazmirek zu Gold, profitierte dabei vom Ausscheiden der Teams aus Wattenscheid und Leverkusen. In diesem Jahr, in der Arena Leipzig, wäre Kirstges fast über einen Konkurrenten gestürzt. „Das hat uns die Bronzemedaille gekostet“, ist Trainer Martin Schmitz überzeugt. Das Quartett musste sich mit dem sechsten Platz begnügen.

Am Ende fehlten 0,1 Sekunden an der angestrebten Medaille. Ein Wimpernschlag lag zwischen Platz drei und sechs. Roger Gurski, Pascal Kirstges, Daniel Roos und Hendrik Reinhard waren über 4 x ...

Lesezeit für diesen Artikel (334 Wörter): 1 Minute, 27 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.