Die Hallensaison endete für den Kreuznacher HC mit einer erneuten zweistelligen Niederlage. Beim SC SAFO Frankfurt unterlag der bereits zuvor feststehende Absteiger aus der Zweiten Hockey-Regionalliga mit 4:10 (2:3). Das Ergebnis ist aber gar nicht mal so schlecht – angesichts der Tatsache, dass der KHC gerade einmal mit sechs Spielern, also ohne eine einzige Auswechselmöglichkeit, antrat. Und unter den sechs Akteuren war auch Trainer Christian Winkler, der vor der Runde einen Einsatz eigentlich ausgeschlossen hatte...

Die miserable Personalsituation wirft natürlich die Frage auf, wie es beim KHC in der Feldsaison weitergeht. „Wir sind bereits in der Vorrunde in Unterzahl angetreten. Und von den Spielern, die ...