Gisela Eberts war bestens vorbereitet. Jeder Meisterspielerin des Kreuznacher HC setzte die Mutter von Spielertrainerin Maya Eberts ein kleines, selbst gebasteltes Krönchen auf. Dazu gab es für alle einen Schlüsselanhänger, in den die alles entscheidende Formel eingraviert war: „Aufstieg 2019“. Mit einem 7:0 (3:0)-Erfolg über den HC Speyer sicherten sich die Hockeyspielerinnen von der Nahe in der mit roten und weißen Luftballons geschmückten IGS-Halle die Meisterschaft in der Oberliga und kehren nach nur einem Jahr Abstinenz in die Zweite Regionalliga zurück. Ein Konfettiregen begleitete die Titelfreuden der jubelnden KHC-Spielerinnen.

Die Partie war ein Spiegelbild der Saison: Der KHC war haushoch überlegen, ließ hinten so gut wie nichts anbrennen, brauchte aber ein wenig, um die Tormaschine anzuwerfen. „Wenn wir etwas ...

Lesezeit für diesen Artikel (760 Wörter): 3 Minuten, 18 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.