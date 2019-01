Schwere Zeiten machen die Hockeyspieler des Kreuznacher HC durch. Der letzte Sieg unter dem Hallendach liegt fast drei Jahre (!) zurück, die Personaldecke ist nach wie vor dünn und die Tabellensituation ernüchternd. Mit null Punkten zieren die KHC-Männer das Tabellenende in der Zweiten Regionalliga. Da könnte das Team die Unterstützung des Publikums gut brauchen. Doch beim Heimspiel gegen TGS Vorwärts Frankfurt herrschte gähnende Leere auf der Tribüne. Lediglich ein Dutzend Zuschauer hatte den Weg in die IGS-Halle gefunden. Was für ein Kontrast zur Meistersaison in der Regionalliga und der folgenden Zweitliga-Spielzeit, als die Ränge regelmäßig voll besetzt waren.

Bei genauerer Betrachtung verwundert das geringe Zuschaueraufkommen allerdings nicht: Für mehrere Jugendteams standen die Endrunden des Hockeyverbands Rheinland-Pfalz/Saar auf dem Programm, zudem waren die KHC-Frauen und das zweite Männerteam auswärts ...

Lesezeit für diesen Artikel (618 Wörter): 2 Minuten, 41 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.