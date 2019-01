Aufregende Tage für das Bad Kreuznacher Hockey-Ass Moritz Rothländer. Der beim Kreuznacher HC ausgebildete Youngster gewann mit seinem Verein, dem TSV Mannheim, das Viertelfinale um die deutsche Hallen-Meisterschaft mit 4:2 gegen die Zehlendorfer Wespen. Rothländer war einer der auffälligsten Mannheimer.

Kurz nach der Pause erzielte er das wichtige 3:0, musste aber auch eine Zeitstrafe abbrummen. Mit dem Erfolg hat sich das Team für das Final Four am Wochenende in Mülheim ...