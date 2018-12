Heimrecht hatte der VfL Bad Kreuznach in der 5. Hockey-Verbandsliga. Dabei kamen zwei Siege und eine Niederlage zustande. In der Tabelle rangieren die Bad Kreuznacher jetzt als Dritte. Im Spitzenspiel gegen den TFC Ludwigshafen unterlag der VfL mit 2:4. Dabei führten die Gastgeber schon 2:0. Georg Schmidt hatte nach toller Kombination zur Führung abgeschlossen. Unmittelbar nach Wiederanpfiff fanden die Kurpfälzer in VfL-Torwart Thorsten Ackermann ihren Meister, und Rico Beringer beendete den direkten Gegenzug zum 2:0. Zehn Minuten darauf kassierte der VfL das 1:2. Kurze Zeit später erzielte Ludwigshafen mit einer Traumecke in den Winkel sogar den Ausgleich. Und es kam noch schlimmer für die Bad Kreuznacher. Per Siebenmeter drehten die Gäste das Spiel komplett und erhöhten mit der Schlusssirene zum 4:2-Endstand. Der VfL Bad Kreuznach war vor allem an seiner mangelhaften Chancenverwertung und der schwachen Ausbeute nach Strafecken gescheitert.

Die neu formierte VfL-Mannschaft ließ die Köpfe aber nicht lange hängen und besiegte im nächsten Spiel PST Trier mit 4:0. Per Doppelschlag brachten Niklas Leibrock und Alexander Jacob den VfL ...

