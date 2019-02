Die bisherige Bilanz der Hockeyspieler des Kreuznacher HC in der Hallenrunde ist desaströs. Dass sie nach fünf Begegnungen in der Zweiten Regionalliga noch ohne einen Punkt dastehen, ist eine Sache. Richtig deutlich wird die Misere erst beim Blick auf das Torverhältnis von 6:57. Das heißt im Klartext: Im Schnitt erzielen die Bad Kreuznacher pro Partie einen Treffer. Auf der anderen Seite klingelt es im Kasten der Mannschaft von Trainer Christian Winkler elfmal pro Spiel. Obwohl die Lage nahezu aussichtslos erscheint, gibt es noch einen winzigen Hoffnungsschimmer. Der Rückstand auf den SC SAFO Frankfurt, den Vorletzten, beträgt lediglich sechs Punkte. Gegen diesen Gegner tritt der KHC noch zweimal an, kann also aus eigener Kraft gleichziehen, falls die Hessen keine weiteren Erfolge sammeln. Zum ersten Mal stehen sich beide Mannschaften am heutigen Samstag um 15 Uhr in der Sporthalle der Bad Kreuznacher IGS gegenüber. Alles andere als ein KHC-Heimsieg würde den Abstieg wohl endgültig festschreiben. Das Rückspiel findet bereits am Samstag der kommenden Woche um 18 Uhr in Frankfurt statt.

Die Bad Kreuznacher sind auch noch am Sonntag im Einsatz. Um 11 Uhr erwarten sie an gleicher Stelle wie am Vortag den TFC Ludwigshafen. Die Erfolgsaussichten der Gastgeber in dieser ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.