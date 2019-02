Die Landesliga-Handballer des SSV Wissen mussten sich Tabellenführer SV Untermosel in eigener Halle mit 23:33 (7:14) geschlagen geben. Zwar wurde ein Gästespieler für einen Schlag in das Gesicht von Philipp Hombach schon in der ersten Minute mit Rot bedacht, doch ein Vorteil ergab sich daraus für den SSV nicht – im Gegenteil. Erst beim Rückstand von 2:11 (21.) fingen die Wissener an, Gegenwehr zu leisten. Zu einer Aufholjagd reichte es aber nicht. Unabhängig davon haderten beide Seiten mit den Schiedsrichtern, die allein neun Siebenmeter gegen den SSV verhängten, von denen Torwart Jan Kilian nur einen parieren konnte. Außerdem sah Nils Demmer für eine robuste Abwehraktion noch die Rote Karte (40.).

Apropos Siebenmeter: Die retten den SSV-Frauen im Bezirksliga-Kellerduell gegen den TuS Horchheim gewissermaßen einen Punkt. Beim 18:18 (7:9) bekamen sie gleich elf Strafwürfe zugesprochen, von denen sieben zum Torerfolg führten ...

