Mit Tempo zum Sieg: Bannberscheids Frauen überrollen Bassenheim II

Aus unserem Archiv

Bassenheim/Bannberscheid

In der Handball-Rheinlandliga der Frauen zählt der TV Bassenheim II zu den heimstärksten Teams. Davon ließen sich die Spielerinnen des TuS Bannberscheid aber nicht im Geringsten beeindrucken. Zur Pause führten sie in Bassenheim bereits mit 19:7, am Ende behielten sie mit 30:21 souverän die Oberhand. „Der Sieg hätte sogar noch deutlicher ausfallen können“, sagte TuS-Spielertrainerin Melanie Knapp, die es freute, dass alle Feldspielerinnen auch Treffer erzielten.