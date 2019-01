In der Handball-Landesliga konnte die dritte Garde der HSG Bad Ems/Bannberscheid auch das nächste Derby nicht für sich entscheiden. Nach der knappen 29:33-Niederlage in Wissen unterlag das Team von Trainer Dario Lehmler, der von seinem Kollegen Marcel Driesch vertreten wurde, den Sportfreunden aus Puderbach mit 18:23 (7:10) Toren.

Verliefen die ersten 30 Minuten in der Sporthalle Silberau in Bad Ems noch einigermaßen ausgeglichen, so prägten die Gäste nach dem Seitenwechsel deutlich das Geschehen und zogen auf 18:9 davon. ...