Binnen einer Woche kommt es am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr auf der Insel Silberau erneut zum Kräftemessen der beiden die C-Jugend-Rheinlandliga dominierenden Handballteams. Beim mit Spannung erwarteten Duell zwischen dem TV Bad Ems und der HSG Wittlich fällt eine Vorentscheidung, wer in wenigen Wochen die Urkunde für den Gewinn des Verbandstitels entgegennehmen darf. Dem TVBE, der die 29:30-Niederlage in Wittlich unlängst mit dem 33:28-Heimsieg ausmerzte, reicht ein Remis um mit dem am Saisonende bei Punktgleichheit zu Rate gezogenen besseren direkten Vergleich in das die Runde abschließende Heimspiel gegen die HSG Römerwall zu gehen.

„Auf Unentschieden kann man im Handball ja nicht spielen“, weiß TVBE-Trainer Frank Schaust, das am, Sonntag die bessere Tagesform und auch ein stabiles Nervenkostüm der angespannten Talente letztlich den Ausschlag ...

