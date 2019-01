„Wir wollen in der Tabelle auf keinen Fall hinten rein rutschen und hoffen, dass gerade bei den unerfahrenen Spielern schnell der Knoten platzt.“ Christian Bittkau, Trainer des heimischen Handball-Landesligisten TuS Holzheim, hat bezüglich der zweiten Saisonhälfte klare Vorstellungen. Mehr Konstanz lautet die oberste Devise bei den Ardeckern, die am Sonntagabend ab 18 Uhr an ungewohntem Ort die Punktejagd wieder aufnehmen. Dann geht's, da die Halle im Diezer Sportzentrum anderweitig belegt ist, im Nachholspiel der 1. Runde (!) in der Sporthalle der Realschule plus in Hahnstätten (Jahnstraße) gegen den TSV Griedel. Also jenen Kontrahenten, bei dem die Rot-Schwarzen das alte Jahr mit einer am Bitterkeit kaum zu überbietenden, insgesamt aber verdienten 27:28-Niederlage in allerletzter Sekunde abschlossen. „Damals haben wir uns selbst ein Bein gestellt“, blickt Bittkau zurück und denkt in erster Linie an die unterirdische Quote an technischen Fehlern seiner Schützlinge.

„Es ist sicher ein kleiner Nachteil, dass wir keine Gelegenheit hatten mal in Hahnstätten zu trainieren und uns mit den dortigen Örtlichkeiten näher vertraut zu machen. Dennoch: Es ist ein ...

