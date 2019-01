Da applaudierten in der Halle des Diezer Sportzentrums die Zuschauer genauso wie die Gegner: Die Mannschaft des Sophie-Hedwig-Gymnasiums zelebrierte beim Regionalentscheid von Jugend trainiert für Olympia in der Altersklasse II, der der B-Jugend entspricht, Nachwuchshandball der Spitzenklasse und hatte beim Heimspiel nicht ansatzweise Mühe, die Gegner in Schach zu halten. Die Mannschaft von Heiko Ohl ging im Angriff wie das Messer durch die Butter und warf in den vier Begegnungen deutliche Siege heraus. Man merkte, dass das Team, das fast in identischer Besetzung die hessische Landesliga als souveräner Tabellenführer dominiert, allen Gegnern in sämtlichen Bereichen um Längen voraus war. „So bot sich die auch Möglichkeit, viel auszuprobieren und mit Tom Mittler sowie Lewin Rutkowski auch noch zwei C-Jugendliche einzusetzen, die sich nahtlos ins Team integrierten“, sagte Trainer Heiko Ohl.

Ein Torverhältnis von 88:28 Treffern sagt alles aus über die Dominanz der Grafenstädter, die das Gymnasium Mayen mit 27:8, die Realschule plus Linz mit 23:5, die Realschule plus Puderbach mit ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.