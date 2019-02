Von der dürftigen Vorstellung am Freitagabend gegen die TG Kastel (27:32, wir berichteten aktuell) zeigte sich der TuS Holzheim beim zweiten Teil des Heimspiel-Doppelpacks in der Handball-Landesliga Hessen Mitte gut erholt. Die Mannschaft von Christian Bittkau erfüllte mit dem souveränen 34:28-Sieg über die TSG Eppstein ihr Minimalziel von zwei Punkten aus dem Wochenende und behauptet sich somit im oberen Bereich des dicht gedrängten Tabellenmittelfelds. „Diese beiden Zähler waren heute Gold wert, um die Abstiegsplätze auf Distanz zu halten. Der Sieg ist das Ergebnis einer Willensleistung“, sagte Bittkau. Die personellen Vorzeichen machen den Aarhandballern erheblich zu schaffen, auch deshalb war Bittkau zufrieden mit der Wochenendausbeute. Mit Simon Giebenhain ist derzeit lediglich ein Rückraumspieler in Vollbesitz seiner Kräfte. Bittkau: „Das Training am Montag mussten wir ausfallen lassen, weil nur drei Kreisläufer und drei Außen da gewesen wären.“

Manche Sachen im Sport sind nur schwer zu erklären. Punktgleich waren die Ardecker und die Eppsteiner vor der Partie, das Hinspiel endete remis. „Wie ist das überhaupt möglich?“, dürften sich ...

