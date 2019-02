Die B-Jugend des TuS Holzheim hat es geschafft. Nach dem 33:28 (14:13) gegen den TuS Griesheim ist den Holzheimer Nachwuchshandballern die Meisterschaft in der Landesliga nicht mehr zu nehmen.

„Ich hatte manchmal den Eindruck, dass die Mannschaft nur so viel macht wie nötig“, berichtete Trainer Heiko Ohl. Von der zweiten Minute an lagen die Gastgeber nie in Rückstand, doch ...