Seit Herbst 2015 kreuzen die Handballer des TuS Holzheim und des TSV Lang-Göns die Klingen, die Ardecker waren seinerzeit nach einer Dekade aus der hessischen Oberliga in die Landesliga Mitte abgestiegen, die Ballwerfer aus den Gießener Peripherie hingegen hatten sich aus der Bezirksoberliga nach oben gekämpft. Siebenmal hieß es seitdem TuS gegen TSV und die Bilanz aus Sicht der Rheinland-Pfälzer ist als äußerst mager zu bezeichnen. Fünfmal behielten die Lang-Gönser die Oberhand, einmal gab's immerhin eine Punkteteilung, und nur einmal gingen die Holzheimer seitdem als Sieger vom Feld. Am Samstagabend kommt es ab 19.30 Uhr in der mittelhessischen Karl-Zeiss-Sporthalle zum neuerlichen sportlichen Kräftemessen der beiden Teams.

Besonders die beiden vergangenen Begegnungen dürften den Holzheimern noch in recht unangenehmer Erinnerung sein. Jeweils bis in die Schlussphase lag der TuS in Führung, gab jedoch Vorsprünge von bis zu ...

Lesezeit für diesen Artikel (317 Wörter): 1 Minute, 22 Sekunden

