Der Kampf gegen den Abstieg aus der Bezirksoberliga geht für die zweite Handball-Welle des TuS Holzheim am Sonntag ab 16 Uhr mit dem Heimspiel gegen die TSG Ober-Eschbach weiter. Dabei muss die von Stefan Wolfgram und Johannes Schuster trainierte Reserve von der Ardeck auf Verstärkungen aus dem Landesliga-Kader verzichten, da die erste Garnitur am Wochenende gleich zweimal gefordert ist. Routinier Klaus Langenau, der zuletzt gegen Eddersheim ausgeholfen hatte, steht nicht zur Verfügung. Personelle Überraschungen sind nicht zu erwarten, zumal Wolfgram und Schuster auf die Jungs bauen, die auch regelmäßig trainieren. So dürfte das Holzheimer Aufgebot wieder mit A-Jugendlichen aufgefüllt werden, die vorher ab 13 Uhr zum Spitzenspiel im Frankfurter Stadtteil Goldstein gastieren. Jakob Grünewald weilt derweil auf Kuba und fehlt noch einige Wochen. Dafür kann Tim Koch wieder den Rückraum der TuS-Reserve verstärken. „Ich erwarte auch oder gerade dann Kampfgeist, wenn wir in Rückstand liegen“, hofft Wolfgram, dass seine Mannschaft trotz schwieriger Lage stabil bleibt und das rettende Ufer so lange wie möglich in Schlagdistanz behält.

Die B-Jugend des TuS schließt eine überaus erfolgreiche Landesliga-Runde am Sonntagnachmittag ab 15.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen die JSG Lumdatal/Wettenberg ab. stn

