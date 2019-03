Zum Duell der Tabellennachbarn gastiert die zweite Garnitur der HSG Bad Ems/Bannberscheid am Samstagabend ab 18.45 Uhr zum Spiel der Verbandsliga Ost beim TV Güls. „Das ist ein schwieriger, guter Gegner für uns, zumal ich gespannt bin wie die Jungs Karneval verkraftet haben“, erwartet HSG-Trainer Andreas Klute gegen den einstigen Final-Four-Teilnehmer von der unteren Mosel einen heißen Tanz. So wie im ersten Match gegen den TVG, als die HSG-Reserve Anfang November permanent einem Rückstand hinterherlaufen musste und letztlich mit 24:28 den Kürzeren zog. Klute geht aktuell davon aus, dass er in der Schulsporthalle bis auf den an einem Bänderriss laborierenden Routinier Marcel Driesch alle Schützlinge seines Kaders einsetzen kann. Zudem könnte der Kemmenauer auf Ausfälle reagieren, da im Vorfeld die dritte HSG-Mannschaft auf die Gülser Zweite trifft.

Bezüglich eines weiteren Engagements spricht Klute derzeit mit den Vereinsverantwortlichen. Die Tendenz geht laut Klute zwar zur Fortführung der Zusammenarbeit. „Ich brauche aber Unterstützung.“ Stefan Nink

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.