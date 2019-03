Bei der TSG Oberursel denken sie in diesem Jahr in Etappen. „Wir sind immer noch die sieben Tore aus den ersten 30 Minuten hinten, so schlecht in diese Halbzeit gar nicht“, führte Trainer Dirk Lodders seiner Mannschaft vor Augen, als sich die Landesliga-Handballer aus dem Taunus und die des TuS Holzheim am Samstag nach 52 Minuten beim Stand von 30:23 für die Ardecker zur Auszeit an den Bänken versammelten. Ein Etappenziel erreichte die blutjunge Mannschaft des Tabellenletzten, indem sie den zweiten Durchgang immerhin mit 19:17 für sich entschied, an der Überlegenheit der Rot-Schwarzen in der Additionen beider Abschnitte gab es jedoch nichts zu deuteln. Durch den 34:29-Erfolg, der zweite Auswärtssieg in dieser Runde, hat Holzheim sechs Spieltage vor dem Saisonende bereits vier Zähler mehr auf der Habenseite als zum Rundenende 2017/18. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn die Mannschaft von Christian Bittkau noch in den Abstiegskampf involviert wird.

Nicht nur aufgrund des fast identischen Ergebnisses war die Partie in Oberursel eine Blaupause des Heimspiels gegen die TSG Eppstein vor zwei Wochen. Wieder stand den Rheinland-Pfälzern nur ein stark ...

Lesezeit für diesen Artikel (335 Wörter): 1 Minute, 27 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.