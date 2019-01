Das Remis gegen den TV Petterweil haben die Landesliga-Handballer des TuS Holzheim zwar unter der Rubrik Punktgewinn verbucht, über den Berg sind die Ardecker damit aber noch längst nicht. Zum Klassenverbleib – dazu reicht in jedem Fall Platz zehn, unabhängig von den Entwicklungen der 3. Liga und Oberliga – müssen wohl noch vier Punkte her, die in den Heimspielen gegen die unmittelbaren Mitkonkurrenten TSV Griedel und HSG Wettenberg II geholt werden können.

Der TuS sollte es aber unter allen Umständen vermeiden, dass es am allerletzten Spieltag der Saison zu einem Finale gegen die unberechenbare zweite Wettenberger Welle kommt. Will heißen: Es muss ...

Lesezeit für diesen Artikel (270 Wörter): 1 Minute, 10 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.