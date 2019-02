Zurück in der erweiterten Spitzengruppe der Handball-Landesliga Hessen Mitte: Der TuS Holzheim steht zum ersten Mal seit dem vierten Spieltag der vergangenen Saison wieder unter den Top-Fünf. Vom siebten Platz aus in die Heimpartie gegen die HSG Lollar/Ruttershausen gegangen, bog die Mannschaft von der Burg Ardeck auf die Überholspur ein und zog durch den glücklichen 26:25-Sieg über die mittelhessischen Kombinierten an seinem Gast sowie der TG Kastel vorbei.

Doch auf dieser Überholspur hatte der rot-weiße Motor viele Aussetzer. Trainer Christian Bittkau sprach von „Blackouts“ und fand damit das Wort des Abends vor 300 Zuschauern in der Diezer Sporthalle. ...

Lesezeit für diesen Artikel (330 Wörter): 1 Minute, 26 Sekunden

