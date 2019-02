Im achten Anlauf in dieser Saison hat’s für Handball-Landesligist TuS Holzheim nun auch zum ersten Mal in fremder Halle geklappt. Die Rot-Weißen beendeten bei den Turnsportfreunden Heuchelheim ihren „Auswärtsfluch“ und holten durch einen verdienten 31:25 (15:13)-Sieg zwei Punkte, die an Rang acht zunächst einmal zwar nichts ändern, aber den Rückstand auf den nächsten Gegner, die fünftplatzierte HSG Lollar/Ruttershausen, auf nur noch zwei Zähler reduzieren und gleichzeitig ein kleines Polster zur Abstiegsregion bedeuten.

Trainer Christian Bittkau hofft nach einer Partie, in der die Holzheimer 60 Minuten lang den Takt vorgaben, und der gastgebende Aufsteiger eigentlich nur mithalten konnte, wenn sich die Ardecker Konzentrationsschwächen ...

Lesezeit für diesen Artikel (478 Wörter): 2 Minuten, 04 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.