Fünf Wochen liegen zwischen dem letzten Landesliga-Punktspiel des TuS Holzheim in diesem Jahr und dem ersten nach Silvester. Zeit, um sich die erste Saisonhälfte durch den Kopf gehen zu lassen. Zeit, um über die erbrachten Leistungen nachzudenken. Wenn Trainer Christian Bittkau und seine Spieler sich am Samstag nach der Auswärtspartie beim TSV Griedel (Spielbeginn: 17 Uhr) in die Winterpause begeben, sollen die ganz frischen Erinnerungen positiver Natur sein. Die Ardecker wollen sich, gerade weil vorerst keine Chance zur Wiedergutmachung besteht, siegreich aus dem Jahr 2018 verabschieden. Gewinnt der TuS, aktuell Neunter mit zwölf Zählern) beim Aufsteiger von 2016/17, hätte die Mannschaft von der Burg Ardeck einen Platz im gefestigten Mittelfeld im Zwischenzeugnis stehen. Eine Niederlage in Butzbach hingegen würde beim Versuch sich in beruhigendes Fahrwasser zu bewegen, einiges in der Schwebe lassen.

„Wir haben ein ganz wichtiges Spiel vor der Brust. Die Mannschaft muss in diesen 60 Minuten noch einmal alles abrufen, um die zwei Punkte zu holen“, wünscht sich Bittkau ein ...

Lesezeit für diesen Artikel (253 Wörter): 1 Minute, 06 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.