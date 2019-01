Florian Hübner war der überragende Mann im Handball-Verbandsliga-Derby in Sohren. Der Trainer der HSG Tiefenstein/Algenrodt/Siesbach war gut drauf und traf gegen seinen Heimatverein SG Gösenroth/Laufersweiler II satte zehnmal. Am Ende gewannen die Tiefensteiner ziemlich souverän 33:28. „Das war okay, aber ich will nicht nicht herausheben. Die ganze Mannschaft hat gut und kontrolliert gespielt“, sagte Hübner, um dann auch einen Gegenspieler zu loben: „Michel Kaltenmorgen hat uns ein paar Probleme gemacht, aber es ist schon schön, dem Jungen zuzuschauen.“

Tiefenstein legte zur Pause eine 19:11-Führung vor, wechselte dann durch und ließ Gösenroth bis auf 25:28 herankommen. Dann kehrte die HSG wieder zur Anfangsformation zurück und stabilisierte sich wieder gegen ...

