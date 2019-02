Die HSG Irmenach/Kleinich/Horbruch II (gelbe Trikots, von links mit Jens Schneider und Kris Juenemann) hat das Derby in der Handball-Verbandsliga West bei der SG Gösenroth/Laufersweiler II (von links mit Tino Peltsch und Michel Kaltenmorgen) nach einem tollen Comeback in den letzten neun Minuten mit 28:26 (11:13) für sich entschieden und bleibt als Tabellenvierter deutlich vor dem Achten und Drittletzten Gösenroth II. Als Gösenroths Linkshänder Nico Hassley nach 51 Minuten zum 24:20 traf, schien die Messe in Sohren gelesen zu sein. Die Gäste-Trainer Jürgen Roth und Martin Bach nahmen dann den Gösenrother Spielertrainer Daniel Stumm und Kaltenmorgen in doppelte Manndeckung. Ein taktisches Mittel, das voll anschlug. Gösenroth II gelang in den letzten neun Minuten nur noch zwei Treffer, Irmenach II dagegen acht. Juenemann mit seinem achten Tor besiegelte den Irmenacher Sieg im womöglich letzten Verbandsliga-Derby, denn beide Vereine wollen bekanntlich gemeinsame Sache machen.

Gösenroth II: L. Kaltenmorgen, Stoffel, K. Schneider – Hübner (2), Lorenz, Dreher, Hassley (4), Wagner, Kaltenmorgen (5/3), Peltsch (6), Bottlender (3), Klein (1), Stumm (5). Irmenach II: Thees, Schmidt – Berg ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.