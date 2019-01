Ungekrönt blieb diesmal eine bemerkenswerte Aufholjagd des TV Birkenfeld in der Handball-Verbandsliga Saar. Im Heimspiel gegen RW Schaumberg lag das Team um Spielertrainer Lars Kraus in der 38. Minute scheinbar aussichtslos mit sechs Toren (10:16) hinten, um dann doch noch am Sieg oder zumindest einem Punkt zu schnuppern. Doch der letzte Schritt gelang den Birkenfeldern nicht, und so unterlagen sie 21:22 und schweben bei zwei Punkten Vorsprung auf Schlusslicht TV Kirkel wieder in akuter Abstiegsgefahr. „Am Schluss ist uns einfach die Zeit ausgegangen. Ich bin sicher, dass wir noch gewonnen hätten, wenn das Spiel noch fünf Minuten gedauert hätte“, sagte Kraus.

Mit einer ab der siebten Minute ganz schwachen ersten Hälfte brachte sich der TV Birkenfeld selbst schwer in Bredouille. 3:1 lag der TVB vorne, als der Faden komplett abriss. „Vielleicht ...

