Es bleibt dabei: Die HSG Kastellaun/Simmern kann in der Handball-Oberliga gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen einfach nicht gewinnen. Im achten Aufeinandertreffen setzte es für die Hunsrücker die siebte Niederlage, ein einziges Mal trennte man sich unentschieden. Heuer gewann Bingen in Kastellaun mit 27:23 (14:11). Nach dem Vallendarer Erfolg gegen Völklingen ist Kastellaun nun punktgleich mit dem Drittletzten Vallendar. Maximal drei Mannschaften steigen ab. Es könnte doch noch eine Zitterpartie für die HSG Kastellaun im Kampf um den Oberligaverbleib werden, in der Verfassung wie gegen Angstgegner Bingen wird es das sowieso.

„Unser Sieg war hochverdient, wir sind die Mannschaft der Rückrunde bisher“, jubelte Bingens Trainer André Sikora-Schermuly. Für seine HSG war es der sechste Sieg im sechsten Spiel im Jahr 2019, ...

