Im Spiel eins nach Sascha Burgs Ankündigung, die HSG Hunsrück trotz Tabellenplatz zwei in der Handball-Oberliga der Frauen nach drei Jahren im Sommer und nach Unstimmigkeiten mit dem HSG-Vorstand zu verlassen, führt die Reise der Irmenach/Gösenrotherinnen um ihren scheidenden Trainer ins Saarland nach Püttlingen. Dort wird am Sonntag (16 Uhr) der Sport in den Hintergrund rücken. Der Grund ist ein Todesfall in Reihen der HSV Püttlingen vor genau einer Woche.

In der Nacht vor dem Heimspiel gegen Arzheim/Moselweiß kam eine Püttlinger Spielerin während eines Einsatz in ihrem Job als Polizistin ums Leben. „Dieses tragische Ereignis ist für uns unfassbar. Unser ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.