Die HSG Hunsrück hat Tabellenplatz zwei in der Handball-Oberliga der Frauen zurückerobert und einen Big Point im Kampf um die Vizemeisterschaft gelandet: Die Irmenach/Gösenrotherinnen siegten beim SV Zweibrücken deutlich mit 34:28 (20:13) und tauschten mit dem Gegner die Plätze. Die HSG Hunsrück ist nun Zweiter mit 34:8 Punkte, Zweibrücken Dritter mit 33:9 Zählern. Tabellenführer HSG Marpingen-Alsweiler ist schon weit enteilt mit 39:3 Punkten und kann in drei Wochen (13. April) beim Knaller in Kleinich die Meisterschaft eintüten.

Sascha Burg hatte direkt eine Statistik parat: „Zweibrücken war in eigener Halle 18 Monate ohne Punktverlust.“ Den Lauf stoppte gestern Nachmittag die HSG Hunsrück. Vor 150 Zuschauern, davon wie so ...

