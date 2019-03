Als die Stadionsprecherin in der Pause eine spannende zweite Halbzeit ankündigte, waren die meisten der 280 Zuschauer in der Kleinicher Hirtenfeldhalle sicherlich verwundert über diese Einschätzung. Und sie konnten nicht ahnen, wie richtig sie war: Das Oberliga-Derby zwischen den Handballerinnen der HSG Hunsrück und der HSG Wittlich endete mit 26:25 – und das, obwohl die Gastgeberinnen nach einer halben Stunde vollkommen verdient und komfortabel mit 18:8 geführt hatten.

„So stark wie wir in der ersten Hälfte waren, so stark haben wir in der zweiten Hälfte abgebaut“, fasste es Heimcoach Sascha Burg zusammen. Und hätten die Gäste, die beim ...