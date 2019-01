Heimspiel für eine Heimmacht: Die HSG Hunsrück ist Ausrichter und Favorit beim Final Four der Frauen, dem traditionellen Endturnier um den Pokal des Handballverbandes Rheinland. Die Irmenach/Gösenrotherinnen begrüßen am Sonntag ab 14 Uhr in der Kleinicher Hirtenfeldhalle die Oberliga-Konkurrenten TV Bassenheim und FSG Arzheim/Moselweiß sowie den Rheinlandligisten TuS Bannberscheid. Auf Letztgenannte treffen die Hunsrückerinnen auch im zweiten Halbfinale um 15.15 Uhr. Das Finale steigt um 17.45 Uhr – und wenn alles glatt läuft, dürfte die Endspielpaarung dann HSG Hunsrück gegen TV Bassenheim lauten.

Sascha Burg weiß ganz genau, wie der TV Bassenheim zum Handball-Rheinlandpokal steht: „Die nehmen das Final Four in jedem Jahr sehr ernst“, sagt der Trainer der HSG Hunsrück. Und dass ...

