57:37 Minuten waren gespielt, als Lukas Münz für den SSV Meisenheim bei der TG Osthofen auf 24:25 verkürzte. In der Folge wehrte der SSV zwei Angriffe des Titelaspiranten der Handball-Rheinhessenliga ab und hatte die Chance zum Ausgleich. Versuch Nummer eins verpuffte. Versuch Nummer zwei spielte der SSV lange herunter und nahm 14 Sekunden vor Schluss eine Auszeit. Der folgende Spielzug endete mit einem Freiwurf. Philip Gehres schnappte sich das Leder und versenkte es im Tor. Doch während der Ball in der Luft war, ertönte die Schlusssirene. In diesem Fall sieht das Regelwerk einen Freiwurf mit Mauer vor. Münz ist der SSV-Spezialist dafür und traf. Doch die Schiedsrichter hatten erkannt, dass er unerlaubt seinen Fuß vom Boden gehoben hatte und gaben den Treffer nicht. Es blieb also bei der knappen 24:25 (11:11)-Niederlage.

„Das war am Ende zweimal Pech. Meine Jungs haben aber ein super-starkes Spiel gemacht“, lobte SSV-Trainer Thomas Höltz, der ergänzte: „Wir haben gezeigt, dass es mit einer disziplinierten Leistung möglich ...

