Ein Blick auf die Tribüne der Kyrau-Halle verdeutlicht, was für eine schwere Zeit die TuS Kirn durchmacht. Da sitzen erfahrene Handballer und sind verletzungsbedingt zum Zuschauen gezwungen. In Julian Sehls fällt in dieser Saison – neben Pascal Marquis und Mark Bertram – bereits der dritte Kirner wegen eines Kreuzbandrisses aus. Der Leistungsträger soll in Kürze operiert werden. Keine Frage, die Führungsqualitäten des Rückraumspielers, seine Erfahrung, Schnelligkeit und seine Tore fehlten der TuS im Duell mit dem HSC Ingelheim. Zwar behielten die Gastgeber mit 31:26 (14:12) die Oberhand, doch die Freude über den Sieg gegen den Rheinhessenliga-Vorletzten war nicht ungetrübt.

Der Grund war, wie sollte es anders sein, eine Verletzung. Gerade einmal 30 Sekunden waren in der zweiten Hälfte gespielt, als Marco Magro-Arzt mit dem rechten Fuß umknickte. „Marco hat ...

Lesezeit für diesen Artikel (384 Wörter): 1 Minute, 40 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.