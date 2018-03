TuS-Serie soll in Bingen halten

Die TuS Kirn erlebt derzeit „Binger Wochen“ in der Handball-Rheinhessenliga. Eine Woche nach dem knappen 39:38-Erfolg bei DJK Büdesheim geht es am Sonntag erneut ans Rhein-Nahe-Eck und in die Rundsporthalle. Dieses Mal sind die Kirner um 18 Uhr bei der HSG RN Bingen II zu Gast.

„Beide Binger Teams sind sich durchaus ähnlich, bei der HSG-Zweiten kommt aber noch Erfahrung hinzu, die die Büdesheimer noch nicht haben“, analysiert TuS-Trainer Dejan Dobardzijev und ergänzt: „Das bedeutet, wir müssen besser spielen als gegen die Büdesheimer, vor allem in der Abwehr. Aber das wird nicht reichen, wir benötigen den Kopf und mehr Konzentration für unser Spiel.“

Die Oberliga-Mannschaft der Binger spielt direkt vorne dran um 16 Uhr gegen die SG Gösenroth/Laufersweiler. Bedeutet: Der eine oder andere Ergänzungsspieler könnte geschont werden und anschließend gegen die Kirner zum Einsatz kommen. „Darauf sind wir vorbereitet. Ich rechne mit zwei, drei Spielern von oben“, erklärt Dobardzijev.

Doch auch er muss mit seinem Personal puzzeln, da gleichzeitig zur ersten Mannschaft auch die Reserve und die A-Junioren spielen. Erst im Abschlusstraining am Freitagabend wurde festgelegt, wer wo aufläuft. Jannik Römer brach am Mittwoch aufgrund einer Verletzung das Training ab. Eine Pause droht aber nicht, mit seinem Einsatz rechnet Dobardzijev. „Ich habe elf Spieler in Bingen dabei, darunter ist natürlich der Stamm. Wir werden aber weniger Wechselmöglichkeiten haben als sonst“, berichtet der TuS-Coach.

Die Oberliga-Partie im Vorfeld werden sich die Kirner mit großem Interesse anschauen, schließlich könnten sie in der nächsten Saison selbst in der Oberliga spielen. Die TuS ist seit zehn Spielen ungeschlagen und hat mittlerweile fünf Pluspunkte Vorsprung. Die Serie soll auch in Bingen halten. „Ich will unbedingt mit zwei Punkten im Gepäck zurück fahren. Mit wie vielen Toren Vorsprung wir gewinnen, ist mir egal. Wenn es ein Tor ist wie in der vergangenen Woche, reicht mir das“, erläutert der Coach und ergänzt: „Ein Sieg wäre auch deshalb wichtig, weil wir uns dann zwei Wochen in Ruhe auf das Topspiel gegen die TG Osthofen vorbereiten könnten.“

Die Osthofener sind die einzige Mannschaft, die die TuS in dieser Saison bezwingen konnte, und da ist noch eine Rechnung offen. Doch zunächst steht die alles andere als leichte Aufgabe in Bingen auf dem TuS-Programm. olp