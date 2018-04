Monatelang eilte der Kirner Express von Erfolg zu Erfolg, doch zuletzt geriet der Siegeszug etwas ins Stocken. Anfang Februar verloren die TuS-Handballer in Osthofen, einen Monat später mussten sie sich gegen die Budenheimer Zweite mit einem Remis begnügen, und nun gab es nach vierwöchiger Spielpause den nächsten Rückschlag. Bei der SG Bretzenheim, dem Rheinhessenliga-Achten, kassierte der Spitzenreiter seine zweite Niederlage im Jahr 2018, verlor mit 25:29 (15:15). „Es hat nix geklappt“, haderte TuS-Spielertrainer Dejan Dobardzijev und fügte an: „Bei Bodenheim aber auch nicht.“ Der TV Bodenheim, der einzige verbliebene Konkurrent im Titelrennen, ging beim 28:30 in Budenheim leer aus, sodass sich an der Ausgangslage nichts geändert hat.

Fast nichts. ließe sich anfügen. Denn die Personalsituation der Kirner bleibt angespannt, hat sich sogar verschärft, da Marko Cosic nicht mehr zur Verfügung steht. „Seine Frau ist schwanger und will ...

