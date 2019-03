Da sollte eigentlich nichts schief gehen: Die Handballerinnen der TuS Kirn sind am Sonntag, 13.30 Uhr, bei der HSG Zotzenheim/St. Johann/Sprendlingen zu Gast, dem Schlusslicht der Rheinhessenliga. Doch Maouia ben Maouia sieht zwei Risikofaktoren: Zum einen die frühe Anwurfzeit, zum anderen das Harzverbot. „Davon haben sich die Budenheimer Spielerinnen auch überrumpeln lassen“, warnt der Kirner Trainer. Vor drei Wochen feierte die HSG gegen diesen Gegner ihren zweiten Saisonsieg. Erschwerend für die Kirner kommt hinzu, dass mehrere TuS-Spielerinnen den Samstagabend auf dem Abiball verbringen und wohl erst spät nach Hause kommen. „Ich bin gespannt, wie die dann am Mittag aussehen“, sagt ben Maouia. „Ich kann mir auch vorstellen, dass die ein oder andere telefonisch noch absagt.“ Die wichtigsten Leistungsträgerinnen sind davon aber nicht betroffen.

Das Kirner Team hat zwar regelmäßig gegen die HSG gewonnen, sich in den Auswärtsspielen aber immer schwergetan. „Deswegen ist es entscheidend, gleich am Anfang speziell in der Abwehr ganz sicher ...