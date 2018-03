Rheinhessenliga: TuS Kirn will Platz eins nicht hergeben

Aus unserem Archiv

Kirn

Ihre Tabellenführung in der Rheinhessenliga müssen die Handballer der TuS Kirn am Sonntag, 16.10 Uhr, bei GW Büdesheim verteidigen. „Das erste Spiel nach einer Pause ist immer schwierig“, sagt TuS-Spielertrainer Dejan Dobardzijev. „Wir müssen erst wieder in unseren Rhythmus finden.“