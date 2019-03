Den letzten Sieg feierten die Handballerinnen des SSV Meisenheim im Februar. Im Heimspiel am heutigen Samstag, 18 Uhr, gegen die SF Budenheim II will das Team vom Glan den Bock umstoßen. „Wir wollen einfach mal wieder gewinnen“, sagt SSV-Trainer Luca Hochstetter. „So oft kam das in dieser Saison noch nicht vor.“ Der Blick zurück stimmt ihn zuversichtlich. In der Vorsaison gelang den Meisenheimerinnen als einzigen ein Sieg über die damals noch bestehende SG Mainz 05/Budenheim III – ebenfalls vor heimischem Publikum.

Das Hinspiel verlor der SSV allerdings 22:36. „Das Problem waren die Konter“, erinnert sich Hochstetter. „Wir haben sicher 15 Tore durch die erste und zweite Welle kassiert.“ Es wird das ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.