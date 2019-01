Was machen die Handballer des SSV Meisenheim aus dem Derbysieg über die TuS Kirn? Das wird sich bereits am Donnerstag zeigen, wenn der SSV um 20 Uhr in der Rheinhessenliga beim HC Gonsenheim, seinem unteren Tabellennachbarn, zu Gast ist. „Das Derby sollte uns Schwung geben für die nächsten Wochen“, sagt der Meisenheimer Trainer Thomas Höltz. „Wir sollten aber darauf achten, dass wir die Partie gegen Kirn nicht als Highlight sehen, sondern uns bewusst sein, dass die Saison weitergeht.“ Es ist der schwierige Spagat zwischen dem Ritt auf der Euphoriewelle und einem Abfall der Spannung nach dem grandiosen Kraftakt am Samstag.

Unterschätzen darf der SSV die Gastgeber auf keinen Fall, auch wenn sie zwei Punkte weniger aufweisen. „Die Gonsenheimer haben eine echt super Mannschaft“, sagt Höltz. „Sie hatten auch andere Ergebnisse ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.