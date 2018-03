Rheinhessenliga: Siege sind das Ziel der Frauen des HSV Sobernheim und der TuS Kirn

Aus unserem Archiv

Kirn/Bad Sobernheim

Siege peilen die Handballerinnen der TuS Kirn und des HSV Sobernheim am heutigen Samstag in der Rheinhessenliga an. Die Kirner Frauen treten um 18.05 Uhr beim HSV Alzey, dem Drittletzten, an. „Wir haben höhere Qualität als die Alzeyer“, sagt TuS-Trainer Dejan Dobardzijev. „Aber in der Vorsaison haben wir uns gegen sie schwer getan. Wir müssen um die Punkte kämpfen.“