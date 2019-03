Diese Aufgabe sollte für die Handballer der TuS Kirn lösbar sein: Sie empfangen am heutigen Samstag, 20 Uhr, in der Kyrau-Halle Aufsteiger HSC Ingelheim, der als Tabellenvorletzter schon wieder Kurs auf die Verbandsliga nimmt. Bereits im Hinspiel hatten sich die Kirner deutlich mit 32:21 durchgesetzt. „Die erste Halbzeit war knapper“, erinnert sich Igor Domaschenko. „Nach der Pause haben wir besser zusammengespielt, aber erst in den letzten zehn Minuten unsere Vorteile genutzt.“ Julian Sehls, dessen Einsatz im Rückspiel gefährdet ist, und Nicolas Friedrich waren mit je zehn Treffern in Ingelheim die Kirner Matchwinner. Besonders beeindruckt hatte den Kirner Trainer beim ersten Aufeinandertreffen die starke Leistung des HSC-Torwarts. Dieser Eindruck verfestigte sich, als Domaschenko den Gegner beim 36:33-Heimsieg über den SSV Meisenheim beobachtete. Es war einer von nur zwei Erfolgen der Ingelheimer bislang.

Auffällig ist, dass der HSC bei gleicher Anzahl an Spielen mehr Tore erzielt hat als die Kirner (445 gegenüber 441). Gefährlich sind die Gäste in erster Linie durch Distanzwürfe. Der ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.