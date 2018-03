Rheinhessenliga: Kirner Frauen sind die Favoritenrolle los

Zwar stehen die Handballerinnen der TuS Kirn in der Rheinhessenliga nur zwei Plätze vor der TG Osthofen II, bei der sie am Sonntag, 19.50 Uhr, zu Gast sind, haben aber sieben Punkte mehr als das Heimteam. Der Leistungsunterschied war auch beim 30:15-Hinspielsieg der Kirner Frauen deutlich geworden. Doch die Voraussetzungen sind jetzt gänzlich andere.

Schon bei ihrer 27:34-Niederlage in Budenheim musste die TuS mit einem erheblichen Personalengpass klarkommen. Die Situation hat sich weiter verschärft. Theresa Bertram, die sich in dieser Partie verletzt hatte, muss operiert werden und fällt für den Rest der Saison aus. Zudem steht Carolin Beyer nicht zur Verfügung. „Wir haben große Probleme“, sagt Dejan Dobardzijev. „Mir fehlen Feldspielerinnen und beide Torfrauen.“ Einer Verlegung stimmte die TGO nicht zu. Die Punkte kampflos abzugeben, kam nicht in Frage, da das eine Strafe von 300 Euro zur Folge hätte. Der Kirner Trainer hofft, sein Aufgebot mit Spielerinnen der zweiten TuS-Vertretung auffüllen zu können. Ihre Favoritenrolle sind die Gäste angesichts der Misere aber los. „Wir machen keinen Ausflug nach Osthofen“, sagt Dobardzijev. „Wir werden kämpfen, aber auch schauen, dass sich keine weitere Spielerin verletzt.“ ga