Im letzten Spiel des Kalenderjahres wartet noch einmal Schwerstarbeit auf die Handballerinnen des HSV Sobernheim. Am heutigen Samstag, 20 Uhr, empfangen sie in der Rheinhessenliga die SG Bretzenheim II. Die Gäste weisen lediglich einen Minuspunkt mehr auf als der HSV, der seinen zweiten Platz untermauern will. „Das ist ein sehr anspruchsvoller Gegner“, sagt der Bad Sobernheimer Trainer Jan-Philipp Lang. „Ich rechne mit einem knappen Spiel.“

Die Kontrahenten weisen einige Gemeinsamkeiten auf. Beide Teams spielen einen schnellen Ball, verfügen über wendige Spielerinnen und können auf Oberliga-Erfahrung zurückgreifen. Der HSV stieg nach der vorletzten Spielzeit ab, die ...

Lesezeit für diesen Artikel (378 Wörter): 1 Minute, 38 Sekunden

