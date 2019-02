Beim HSV Alzey, ihrem unteren Tabellennachbarn in der Rheinhessenliga, treten die Handballerinnen des SSV Meisenheim am heutigen Samstag, 18.10 Uhr, an. Die Gäste haben lediglich einen Punkt Vorsprung auf das Alzeyer Team, das auf dem vorletzten Platz steht. In akuter Abstiegsgefahr schweben beide Kontrahenten nicht, da voraussichtlich kein Team in die Kreisliga zurückkehren muss. Doch die Runde als Vorletzter zu beenden, wäre kein Ruhmesblatt für die Meisenheimer Frauen. „Es soll auf jeden Fall ein Sieg her, damit wir uns allmählich von den unteren Regionen verabschieden“, sagt SSV-Trainer Luca Hochstetter. „Wir wollen uns unten rausschaffen. Deshalb ist es ein extrem wichtiges Spiel für uns.“

Die Meisenheimer Frauen haben ihr Leistungsvermögen in dieser Saison nur selten aufblitzen lassen. „Die Mädels wollen auch mehr Konstanz reinbringen“, sagt Hochstetter. Das Hinspiel gewann sein Team deutlich mit 36:25. ...

