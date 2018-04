Die Handballerinnen des TV Bodenheim haben beste Chancen auf den Titel in der Rheinhessenliga. In acht Tagen treten sie zum Endspiel bei der FSG Mainz 05/Budenheim III an. Doch zuvor erwarten sie am Sonntag, 16 Uhr, die TuS Kirn. Das ist insofern eine brisante Partie, da die Kirner Frauen dem TV die bislang einzige Saisonniederlage beigebracht haben. Wiederholt die TuS ihren Coup, steht das Bodenheimer Team eine Woche später unter Druck. Dann muss es gewinnen, um Erster zu bleiben.

„Die Psychologie spielt in dieser Begegnung eine große Rolle“, sagt der Kirner Trainer Dejan Dobardzijev. „Die Bodenheimerinnen haben Respekt vor uns, wir machen uns keinen Stress.“ Die TuS-Frauen haben ihren ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.