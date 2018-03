Marquis macht den Deckel auf den Sieg

Der Plan von Dejan Dobardzijev ist aufgegangen. „Wir wollten die beiden ersten Spiele des Jahres gewinnen, um uns dann in Ruhe auf die schwere Partie gegen TG Osthofen vorzubereiten. Genau so ist es gekommen, auch wenn es erneut ein sehr enges Spiel war“, erklärte der Coach des Handball-Rheinhessenligisten TuS Kirn nach dem 25:23 (12:14) bei der HSG Rhein-Nahe Bingen II.

Bereits in der Vorwoche hatten die Kirner eine knappe Angelegenheit in der Binger Rundsporthalle für sich entschieden – mit einem Tor Differenz bei der DJK Büdesheim. Gegen die zweite Vertretung des Oberligisten erlaubten sich die Kirner nun eine schwache erste Hälfte. „Vor allem die Abwehr hat mir nicht gefallen“, analysierte der TuS-Coach, doch auch die zwölf Treffer in der Offensive waren bescheiden für Kirner Verhältnisse. Dabei machte sich bemerkbar, dass Marko Cosic, der seit Wochen überragende Kreisläufer, unter starken Rückenschmerzen litt und sich deshalb nicht wie gewohnt in Szene setzen konnte. Immerhin: Mit dem Pausenpfiff brachte der Kroate sein Team auf 12:14 heran.

In der Halbzeit stellte Dobardzijev um – von einer 6:0-Deckung auf ein offensives 5:1-System. „Das hat besser funktioniert“, erkannte der Coach. Die Umstellung fand sich auch schnell im Ergebnis auf der Anzeigetafel wider. In der 38. Minute glich Marco Magro-Arzt zum 17:17 aus. In der 44. Minute markierte Cosic das 19:17 und veredelte einen 5:0-Lauf. In dieser Phase blieben die Kirner über zwölf Minuten lang ohne Gegentor – ein Schlüssel zum Erfolg. Und ein Verdienst von Torwart Nikola Knezevic, der im weiteren Verlauf noch zwei Siebenmeter abwehren konnte. Trotzdem blieb es in einer zerfahrenen Endphase eng bis zum Schluss. „Bei einer Zwei-Tore-Führung haben wir drei Angriffe verballert“, nannte Dobardzijev einen Grund dafür, dass sich die Kirner nicht absetzen konnten und zittern mussten. Nach dem 24:22 37 Sekunden vor Schluss schien die Partie gelaufen, doch Bingen verkürzte nur vier Sekunden später wieder. Erst das 25:23 neun Sekunden vor dem Ende machte den Deckel auf den Erfolg. Beide Treffer markierte der starke Pascal Marquis. „Die Jungs haben Charakter gezeigt, mit den zwei Punkten bin ich zufrieden. Mund abputzen und weiter. Gut, dass wir nun zwei Wochen Pause haben, da können die angeschlagenen Spieler ihre Verletzungen auskurieren“, resümierte Dobardzijev nach dem zwölften Sieg in Folge. olp

TuS Kirn: Knezevic/Gugenheimer – Magro-Arzt (8), Dobardzijev (6), Marquis (4), Cosic (4), Römer (1), Schumann (1), Sehls (1), Leonhard, Wehner, Friedrich.