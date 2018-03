Knieverletzung wirft die TuS aus der Bahn

Die 27:34 (8:17)-Niederlage, die die Handballerinnen der TuS Kirn im Rheinhessenligaspiel bei der FSG Mainz 05/Budenheim III kassierten, war nicht der Grund für die schlechte Laune von Dejan Dobardzijev, dem Trainer der Gäste. Dem Übungsleiter der TuS vermieste eine Verletzung die Laune: Theresa Bertram musste mit einer Knieblessur bereits vor der Pause ins Krankenhaus gebracht werden. Dieser Verlust wirkte sich fast zwangsläufig negativ auf die Leistung der Kirnerinnen aus.

„Ich war schockiert“, brachte Dobardzijev seinen Gemütszustand auch noch gut zwei Stunden nach der Partie in drastischen Worten zum Ausdruck. Bertram, die bis dahin stark gespielt hatte, war von einer Gegenspielerin zu Fall gebracht worden. Dobardzijev: „Die Verletzung hat uns aus der Bahn geworfen. Ich will aber nicht sagen, dass sie der Hauptgrund für die Niederlage war. Wir haben nicht so gut gespielt.“

Nach etwas mehr als 15 Minuten – es stand 8:6 für die FSG-Dritte – verloren die Kirnerinnen den Zugriff auf die Partie. Erst im zweiten Durchgang stabilisierten sie sich wieder ein bisschen. Da stand die Niederlage aber bereits fest. ce

TuS Kirn: Henrich – Holzhauser (10/5), Regitz (5), Brase (3), Alt (2), Beyer (2), Rothenberger (2), Butz (2), Bertram (1).