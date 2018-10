Der 18:14 (9:7)-Heimsieg der weiblichen B-Jugend der TuS Kirn in der Handball-Oberliga über die DJK/MJC Trier war zwar nie in Gefahr, doch die Gastgeberinnen ließen den Gegner immer wieder herankommen. „Ich musste ein paar Spielerinnen schonen, weil sie danach noch bei den Frauen zum Einsatz kommen sollten“, erläuterte TuS-Trainer Maouia ben Maouia. „Jedes Mal, wenn Leistungsträgerinnen auf der Bank saßen, schlossen die Trierer wieder auf.“ So wurde aus einem 4:0 ein 6:6 und aus einem 15:9 ein 16:13.

Allerdings traten die Gäste, die noch sieglos sind, in einer stärkeren Aufstellung auf wie bisher. „Gegen uns haben sie mit vollem Kader gespielt. Das hat uns überrascht“, sagte ben Maouia. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.