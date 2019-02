Sie haben dem Spitzenreiter der Rheinhessenliga Paroli geboten und mehr als 50 Minuten lang die Nase vorn gehabt. Doch belohnt haben sich die Handballer der TuS Kirn nicht. Bei den SF Budenheim II mussten sie sich mit 15:20 (10:8) geschlagen geben, kassierten damit ihre dritte Niederlage in Folge. „Es war ein gutes Spiel. Schade, dass wir nicht gewonnen haben. Schade ist auch, dass der Verband zu so einem Spiel nur einen Schiri schickt“, sagte TuS-Trainer Igor Domaschenko.

Im Großen und Ganzen war er mit der Leistung des Unparteiischen zufrieden gewesen, doch einige Entscheidungen in der Schlussphase waren in seinen Augen fraglich. In den letzten acht Minuten kassierten ...