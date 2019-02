Selbst wenn die Rollen klar verteilt sind, stehen Derbys unter besonderen Vorzeichen. Das zeigte sich einmal mehr in der Kirner Kyrau-Halle, in der sich die Handballerinnen der gastgebenden TuS und des HSV Sobernheim gegenüberstanden. Schon die Kulisse des Rheinhessenliga-Duells war beeindruckend. Und auch das, was die rund 250 Zuschauer in den ersten Minuten zu sehen bekamen, ließ sich in die Kategorie Derby-Phänomene einstufen. „Es war schon eine große Aufregung in der Anfangsphase, da konnte sich kein Team richtig befreien“, sagte TuS-Trainer Maouia ben Maouia. Von der Nervosität, die seine Spielerinnen zu Beginn ausstrahlten, war er etwas überrascht, vom Ausgang der Partie dagegen weniger. Mit 16:22 (9:13) musste sich sein Team geschlagen geben, womit der Lokalvergleich einen ähnlichen Ausgang nahm wie das Hinspiel (16:25).

Wie schon beim ersten Aufeinandertreffen hatten die Bad Sobernheimerinnen etwas Zeit gebraucht, um in die Partie zu finden. Doch dieses Mal lagen sie lediglich 0:1 und nur für zwei Minuten ...

Lesezeit für diesen Artikel (546 Wörter): 2 Minuten, 22 Sekunden

